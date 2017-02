Mogi Mirim é o único sem técnico da Série A2

O Mogi Mirim Esporte Clube (MMEC) conseguiu alcançar uma marca em 2016, mas nada honrosa. O time é o único entre os 20 clubes que vão disputar o Campeonato Paulista da Série A2 em 2017 que ainda não confirmou seu técnico para a próxima temporada. A competição estadual começa em 29 de janeiro.Na semana passada, o União Agrícola Barbarense e a Portuguesa, equipes já consideradas atrasadas no planejamento para o ano que vem, anunciaram suas novas comissões técnicas. O time de Santa Bárbara terá Leivinha como comandante e o ex-goleiro Fábio Costa como diretor de Futebol. Já a Lusa anunciou Tuca Guimarães como técnico e Emerson Leão como consultor de Futebol.Isso faz do Sapão da Mogiana o único clube sem técnico definido para a Série A2. E o anúncio não deve sair neste ano, uma vez que o Mogi Mirim anunciou um recesso na última quinta-feira, 22, e só retorna às atividades regularmente no dia 02 de janeiro. A atitude é contraditória, já que na semana passada a diretoria do clube garantiu que anunciaria reforços “nos próximos dias”.Diante desse cenário, aumenta a especulação de que o auxiliar técnico Mário Júnior, interinamente no comando do time, seja efetivado na função, ao menos para o início do Campeonato Paulista da Série A2. Mas nem isso a diretoria mogimiriana foi capaz de confirmar.Outra preocupação é sobre o plantel. Segundo o próprio MMEC, são 18 os atletas entre remanescentes do Campeonato Brasileiro da Série C e jogadores em fase de testes no clube. Até agora, não foram anunciados reforços, enquanto os adversários já estão a todo o vapor nas contratações.