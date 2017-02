Carnês de IPTU serão entregues em fevereiro

A Secretaria de Finanças informou que aproximadamente 40 mil carnês de IPTU começarão a ser distribuídos no próximo mês. Inicialmente, a entrega será realizada nos condomínios, prédios e imobiliárias. Em seguida, os talões serão distribuídos nas residências.



O secretário da Pasta, Roberto de Oliveira Junior, esclareceu que não será necessário o munícipe ir até o Paço Municipal para fazer a retirada do carnê, pois o documento será entregue nos endereços das moradias. “A população não precisará procurar por carnês na Prefeitura nem nas agências do correio. Eles serão entregues pelos carteiros e a logística dos Correios não permite entrega via balcão”, explicou.



“Dessa maneira, os carnês serão entregues somente no endereço do imóvel, quando edificados, e no endereço de entrega, quando se tratar de terrenos”.

Mesmo os moradores tendo a posse do carnê, a primeira mensalidade terá vencimento em 20 de fevereiro. Com limite mínimo de R$ 30, os valores serão lançados em até 11 parcelas. Já para quem preferir realizar o pagamento em parcela única, haverá concessão de desconto de 10% referente ao valor total da contribuição.



A estimativa de arrecadação para o ano de 2017 é de quase R$ 44 milhões.

Nesse ano, o valor de acréscimo no IPTU será somente a correção monetária de 8,48%. Esse índice não caracteriza aumento real, sendo decorrente apenas da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no período de outubro de 2015 a setembro de 2016 conforme Decreto Municipal 7291/2016.



“A consequência da arrecadação é intensificação do processo de melhorias no serviço público e na realização de benfeitorias que consolide o bem-estar social”, finalizou.



