Jorge Setoguchi é o novo presidente da Câmara

A Câmara Municipal de Mogi Mirim realizou na manhã deste domingo, 01, logo após a cerimônia de posse, a sua primeira sessão legislativa do ano, com o objetivo de escolher a composição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018.





O escolhido para o cargo de presidente do Poder Legislativo Municipal é o vereador Jorge Setoguchi (PSD), que venceu a disputa com 12 dos 17 votos do plenário. Setoguchi era a aposta do governo Carlos Nelson para a presidência da Casa de Leis.





Jorge Setoguchi foi escolhido pelos colegas como presidente da Câmara para o biênio 2017/2018





O vereador do PSD superou Moacir Genuário (PMDB), do bloco de oposição, que obteve quatro votos. Cinoê Duzo (PSB) também se candidatou, mas conseguiu apenas o próprio voto. Por ser o vereador mais votado em outubro, Cinoê comandou os trabalhos da sessão solene.





Como 1º Vice-Presidente foi eleito o vereador Robertinho Tavares (PEN). Luis Roberto de Souza Leite, o Chupeta (PSDB), foi escolhido como 2º Vice-Presidente. Já Cristiano Gaioto (PP) foi eleito como 1º Secretário, enquanto Marcos Franco "Gaúcho" (PSB) ficou como 2º Secretário.





Setoguchi, Robertinho, Chupeta, Cristiano Gaioto e Marcos Gaúcho formam a nova Mesa Diretora