Carlos Nelson e Barros Munhoz reforçam apoio para a ‘indústria do futuro’

Em viagem realizada na última terça-feira, 21, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) esteve no Centro Paula Souza e fez solicitações que beneficiam a Etec (Escola Técnica Estadual) “Pedro Ferreira Alves” e a Fatec (Faculdade de Tecnologia) “Arthur de Azevedo” no projeto “indústria do futuro”.



Na reunião com a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, o prefeito reiterou a importância dos pedidos, dentre os quais, a construção de um novo prédio para uso em conjunto da Fatec e da Etec, além de bibliotecas para as unidades, bem como a instalação de novos cursos na faculdade instalada no município.



“A Fatec e a Etec são polos geradores de amplo conhecimento para a população da nossa região e, nessa linha, ela tem viabilizado o aumento da estrutura tecnológica em Mogi Mirim, o que beneficia os alunos, as empresas envolvidas e o município”, destacou o prefeito. “Essa é uma ação que tem por finalidade apenas resultados positivos e satisfatórios, pois agrega conhecimento, capacidade técnica e avanços tecnológicos”, completou.



Ele ainda acrescentou que os cursos são reconhecidos pelo alto teor de qualidade no ensino e por ser uma “importante ferramenta para o aperfeiçoamento profissional”. O deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) acompanhou o prefeito, além do chefe de Gabinete, Danilo Zinetti, a secretária de Educação, Flávia Rossi; o diretor da Fatec, Prof. Dr. André Luis Ferrari de Moura Giraldi e o diretor da Etec, André Luiz dos Santos.





Conformenoticiou no último sábado, 18, Mogi Mirim está próxima de ser a protagonista brasileira da 4ª Revolução Industrial. Isso depende do sucesso de uma parceria que tem a Etec como peça principal do quebra-cabeças da chamada Indústria 4.0 – ou “Indústria do Futuro” –, que pretende mudar o modelo de produção das fábricas como o conhecemos hoje.Há duas semanas, um consultor do Ministério da Educação da Alemanha esteve na Etec mogimiriana. Dr. Jörg Reiff-Stephan, professor da Universidade Wildau de Ciências Aplicadas conheceu as dependências da escola e assinou um protocolo de intenções juntamente com o diretor da Etec, André Luiz dos Santos, e com o diretor da Fatec, André Giraldi.