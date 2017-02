Casa de ex-prefeito é invadida no bairro do Mirante

A casa do ex-prefeito Ricardo Brandão, foi invadida na última terça-feira, dia 07. Os invasores, além de promover uma bagunça na casa, localizada no Mirante, levaram inúmeros objetos de valores.

Segundo informações, Brandão estaria ausente da cidade e uma pessoa estaria dormindo na residência. A pessoa teria percebido a ação criminosa ao chegar à moradia.





Segundo relatos, ela ausentou-se para trabalhar e, ao chegar a casa, ao final do expediente, notou que o local havia sido invadido. Além de toda a bagunça que os criminosos fizeram, quando buscavam pelos objetos de valores, estes furtaram joias, televisores, micro-ondas, eletrodomésticos, filmadora, talões de cheques, documentos, roupas, ternos, sapatos, bolsas.Na fuga, os criminosos levaram também a caminhonete Ford Ranger, localizada na manhã da quinta-feira, 09, pela Polícia Militar, abandonada no Parque das Laranjeiras.Ricardo Brandão foi candidato a prefeito pelo PMDB nas eleições de 2016, ficando em segundo lugar no pleito. Ele foi prefeito entre 1976 e 1982 e vice-prefeito no governo de Romeu Bordignon.