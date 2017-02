Gabinete do prefeito está de mudança para a Pedro Botesi

O Gabinete do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) deve deixar o prédio na Rua Dr. José Alves para ocupar salas comerciais na Avenida Pedro Botesi, no empreendimento conhecido como Mogi Business Center, na zona Norte da cidade. A decisão do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) busca aliar economia de recursos públicos e melhoria na estrutura física das repartições.



De início, duas salas já foram negociadas para o Gabinete do prefeito por R$ 4.320 mensais. Outras quatro no mesmo local estão em negociação para abrigar os setores de Comunicação, Ouvidoria, Controladoria e Tecnologia da Informação (TI). Até março, Carlos Nelson já deve estar despachando em novo endereço.



“Demoramos para decidir, porque o principal objetivo é a economia”, declarou o chefe de Gabinete Danilo Zinetti, que afirmou que as negociações duraram algumas semanas. “Mas encontramos o espaço ideal, não vamos locar nada que não vamos utilizar 100%”, frisou.





Prefeito Carlos Nelson Bueno vai despachar de novo endereço, na Zona Norte (Foto: Assessoria de Comunicação)





As novas salas medem entre 50 e 70 metros quadrados, são mais espaçosas que as atuais dependências do Gabinete. “E completamente acessíveis, não há um degrau sequer da entrada até a sala do prefeito”, destacou Zinetti. “Vai ser prático, tem estacionamento gratuito, coisa que não tem aqui no Centro”, completou.O chefe de Gabinete rebateu as críticas de que o novo prédio estaria distante da população. Zinetti argumentou a Pedro Botesi está em uma das regiões mais populosas da cidade. O Mogi Business Center está a sete minutos do Centro de Mogi Mirim e a 12 da região central de Mogi Guaçu, considerando o acesso pela Rodovia SP-340. “Longe não sei para quem, porque para a população será melhor”, enfatizou.A saída de Carlos Nelson e seu Gabinete abre espaço para que a Câmara Municipal ocupe o prédio, deixando assim o “Palácio de Cristal” e um aluguel de quase R$ 27 mil ao mês. Além disso, a Prefeitura está devolvendo quatro imóveis que não utilizará mais, somando mais R$ 16 mil de economia por mês. “A meta é reduzirmos 30% do nosso gasto em aluguel”, resumiu Zinetti.