Vencimento de parcelas do IPTU é prorrogado

A Secretaria de Finanças comunicou que houve a prorrogação, para o dia 20 de março, do pagamento da parcela única, com o benefício de 10% de desconto, e da primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Anteriormente, o vencimento estava datado para a segunda-feira, 20.



De acordo com a Prefeitura, aproximadamente 40 mil carnês foram distribuídos. Inicialmente, a entrega foi realizada nos condomínios, prédios e imobiliárias. Em seguida, os talões chegaram nas residências.



O secretário de Finanças, Roberto de Oliveira Júnior, esclareceu que não é necessário o munícipe ir até o Paço Municipal para fazer a retirada do carnê, pois o documento será entregue nos endereços das moradias.



“A população não precisa procurar por carnês na Prefeitura nem nas agências dos correios. Eles serão entregues pelos carteiros e a logística dos Correios não permite entrega via balcão”, explicou.



Com limite mínimo de R$ 30, os valores serão lançados em até 11 parcelas. Já para quem preferir realizar o pagamento em parcela única, haverá concessão de desconto de 10% referente ao valor total da contribuição. A estimativa de arrecadação para o ano de 2017 é de quase R$ 44 milhões.



Nesse ano, o valor de acréscimo no IPTU será somente a correção monetária de 8,48%. Esse índice não caracteriza aumento real, sendo decorrente apenas da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no período de outubro de 2015 a setembro de 2016 conforme Decreto Municipal 7291/2016.



MUDANÇAS

Os documentos de arrecadação do município somente deverão ser pagos nas agências da Caixa Econômica Federal ou seus representantes (lotéricas). Isso porque a gestão do ex-prefeito Gustavo Stupp (PDT) não credenciou outros bancos para receberem esse tipo de pagamento.