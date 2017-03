Bandidos acabam presos após emboscada para guarda municipal

Um guarda municipal de 50 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite da última terça-feira, 22, quando estava em sua casa na Rua Professora Guiomar Maretti Mariotoni, na Zona Leste da cidade, quando elementos armados dispararam cerca de 11 vezes na direção de sua residência. Dois dos autores acabaram presos após a ação.



O GCM estava de folga no momento do crime. Ele contou que estava em frente à sua casa quando, por volta das 21h20, notou que um veículo parou embaixo de uma árvore, local que estava mais escuro na rua.



Segundo seus relatos, um dos ocupantes do veículo repentinamente desceu com algo longo em suas mãos. Desconfiando que se tratava de uma arma, o guarda entrou rapidamente em sua residência para sacar um revólver e poder se defender. Neste momento, os elementos passaram a disparar em direção à moradia, porém, ninguém foi ferido.



A viatura dos GCMs Márcia e Chaves, que estava em patrulhamento pela Estrada do Boa, após receberem a informação de um roubo, se deparou com um veículo Fiat Palio seguindo em direção contrária. Os policiais estranharam quando o condutor do Palio parou ao perceber a presença da viatura.



Os guardas se aproximaram para realizar a abordagem e, neste momento, os três suspeitos desceram do veículo na tentativa de fugirem, chegando a dispensar duas armas ao lado do carro. Dois deles, Luan Isaac Araújo Procópio, de 19 anos, e Alex Evandro Rodrigues Pacceli, 28, foram detidos, sendo que o último já tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio.



Próximo do veículo foram encontradas uma espingarda calibre 20 e um revolver 38, com a numeração raspada. Ao realizarem buscas no interior do carro, os guardas encontraram 29 tubetes de cocaína e 12 porções de maconha. O veículo utilizado pelos criminosos foi roubado na semana anterior, após um assalto em residência no bairro Parque do Estado.



As vítimas desse assalto compareceram no plantão policial e reconheceram as armas como as mesmas usadas pelos assaltantes no momento da abordagem. Também foram apreendidas munições e uma luneta. Luan e Alex foram autuados por tentativa de homicídio, receptação, associação criminosa. Os dois seguem presos.



SAMU

No mesmo momento do crime, bandidos armados invadiram uma base do SAMU na entrada de Mogi Guaçu. Os profissionais que estavam de plantão foram rendidos e tiveram dinheiro e celulares roubados.