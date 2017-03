Barnabé encanta público na Acimm

A sexta-feira de Carnaval, dia 24, foi de muito riso e irreverência no auditório da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm). O icônico comediante Barnabé esteve no local e, com sua apresentação de mais de uma hora, divertiu o público de forma simples e inteligente.



Na avaliação do presidente da Acimm, Sidney Coser, o evento se mostrou altamente positivo. “Foi riso do começo ao fim”, resumiu. “E me deixou muito feliz ver o associado trazendo sua família ao auditório, tinha gente até de cadeira de rodas, isso me emocionou”, contou para A COMARCA.



A única ressalva de Coser foi quanto a data, já que na sexta-feira de Carnaval muitos estavam em viagem e não puderam comparecer. Mesmo assim, o auditório da Acimm estava praticamente lotado. “Barnabé interagiu muito com o público, foi um grande espetáculo de humor”, afirmou.



O evento foi programado, conforme detalhou Coser, pensando numa forma de entretenimento “sadia e compatível com o público com idade acima dos 50 anos”. Na sua avaliação, o humorista Barnabé – que descende de uma família cujo precursor e criador da marca se tornou um ícone na década de 1960 – tem exatamente este tipo de qualificação, “da prosa gostosa, da sátira saudável, do riso inocente e da sutileza que hoje em dia dá lugar a formas apelativas e instantâneas”, um tipo de humor que segundo ele, não atrai ao público que pretende recepcionar durante a apresentação.



Coser destacou que a mudança de comportamento dos tempos atuais tem impactado também o setor humorístico. “O humor que vejo se desenhar hoje em dia vem muito carregado, com muito palavrão e pouca sutileza”, observou. Segundo sua linha de raciocínio, a intenção da Acimm é homenagear “ao público que ainda frequenta missas, gosta de quermesse, gosta das coisas da roça, da simplicidade, do riso sutil e que já deu sua contribuição ao comércio e indústria de Mogi Mirim”, elencou.



Outros possíveis eventos, da mesma linha, já estão na mira do presidente da Associação Comercial. Um nome que agrada a Coser é do humorista Moacir Franco, que tem uma linha de humor semelhante a Barnabé. No entanto, tudo ainda depende de futuras negociações. De certo mesmo, só o fato de que a Acimm continuará se esforçando para agradar a todos os públicos.