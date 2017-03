Calendário de galhos e entulhos é readequado

A Secretaria de Obras, Habitação e Serviços vai promover uma readequação em seu calendário de coleta de galhos e entulhos. O motivo são as fortes chuvas dos últimos dias e a quantidade excessiva de materiais que vem sendo depositada nas ruas, o que resultou em um atraso na coleta dos resíduos em algumas regiões.



A secretária da Pasta, Renata Furigo, informou que terá que fazer uma nova divisão da cidade, mais próxima da realidade financeira e estrutural, para que todos os bairros sejam atendidos por completo. Atualmente, há quatro caminhões disponíveis para o serviço em toda cidade.



O novo calendário deverá ficar pronto nos próximos dias e até lá a solicitação é para que a população não coloque mais galhos e entulho nas ruas, principalmente os volumosos, como camas e sofás. Isso porque, o descarte desse tipo de material pode atrapalhar os demais serviços que prosseguem, assim como a Ação Conjunta de Limpeza, mobilização que envolve a Secretaria de Obras, Habitação e Serviços, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), a Gerência de Trânsito e a empresa Cidade Brasil.









Contudo, Renata explica que a população não vai ficar sem atendimento para o descarte desse tipo de entulho. Duas formas poderão ser utilizadas: levar diretamente os volumosos não mais utilizados à rua Joaquim Dias Guerreiro, 111, no Mirante, onde está localizado o Viveiro Municipal ou solicitar a retirada por agendamento. “Nossa proposta é evitar que o entulho obstrua as calçadas colaborando para a poluição visual da cidade. Por isso disponibilizaremos os telefones da Secretaria para que quem tiver um sofá velho, por exemplo, ligue e agende a retirada”, afirmou alertando que a retirada não será imediata devido a demanda, mas que contará com uma equipe exclusivamente para isso.Os telefones para o agendamento são: 3805-2132 e 3804-3869. O serviço estará disponível a partir de segunda-feira, 13. Renata lembrou que é dever de todos fazer um descarte racional do material que não utiliza mais, principalmente em um momento em que a cidade tem número reduzido de funcionários e caminhões para o serviço. “Não suspenderemos a coleta. Ela prosseguirá e será intensificada. Apenas estamos mudando o formato do calendário e pedindo à população que aguarde novas datas para colocar o entulho na rua. Mas a retirada irá acontecer, inclusive por agendamento”, afirmou a secretária de Obras, Habitação e Serviços.