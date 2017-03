Campanha recolhe mais de 3 toneladas de alimento

Uma iniciativa do Capítulo DeMolay de Mogi Mirim (espécie de braço juvenil voltado para o público masculino do movimento maçônico) levada a cabo no último final de semana resultou no recolhimento de quase três toneladas e meia de alimentos, arrecadados num “arrastão de solidariedade” que contou com o trabalho de cerca de 80 pessoas envolvendo também o Tiro de Guerra 02-023, estudantes do Colégio Delta Nobre, do grupo de escoteiros Valentino Balestro, Interact Clube de Mogi Guaçu, Grupo Arco Íris (versão feminina do Capítulo DeMolay) e muitos pais e amigos dos organizadores.



No sábado, 18, e no domingo, 19, parte dos voluntários se posicionou junto à entrada de oito supermercados (Lavapés da zona Norte, Imperial, Planalto, Sol Horticenter, Dia%, Mirim, Planalto e Monte Belo) e outra parte selecionou algumas regiões da cidade para fazer um corpo a corpo junto a moradores. Segundo o biólogo Felipe Vedovato, 28, conselheiro dos DeMolay, a iniciativa serve para assinalar a crença do movimento DeMolay no Estado de São Paulo, sendo o dia 18 de março o seu dia nacional.



Segundo Vedovato, a percepção dos integrantes – a começar por seu presidente, Mateus Solidário de Souza, de 18 anos – é a de que se tornou um desafio ampliar ano a ano a mobilização. Ele revela que no primeiro evento, em 2012, foram cerca de 870 quilos arrecadados. No ano passado foram cerca de 2,6 mil quilos, número este que a organização considerava quase impossível de ser quebrado. “Todo o grupo se surpreendeu com o resultado”, disse Felipe.









O total recolhido foi distribuído para entidades que cuidam de idosos e crianças, como Casa Santo Antônio, Lar São Francisco, Lar Emannuel, Lar Maria Nazareth, Centro de Convivência Infantil (CCI) e Projeto Maguila. A organização pediu ainda que fosse registrado o agradecimento a todos os voluntários, estabelecimentos comerciais e à população que deu uma resposta altamente positiva à iniciativa realizada.