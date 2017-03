Comissionados e FGs caem de 297 para 22

Uma economia de R$ 850 mil por mês. Esse é o resultado da diminuição dos custos de Funções Gratificada (FGs) concedidos aos servidores públicos municipais e cargos comissionados de livre nomeação pelo Poder Executivo.



A informação foi divulgada pelo chefe de Gabinete e Secretário de Governo, Danilo Zinetti, na audiência pública realizada pela Secretaria de Finanças no último dia 23 de fevereiro, no plenário da Câmara Municipal.



A FG é uma bonificação concedida ao servidor público efetivo em decorrência de nomeação para uma função que deverá, em tese, ter experiência e qualificação específica comprovada para o cargo.

Na gestão anterior, 297 servidores públicos lotados em todas as secretarias municipais recebiam a gratificação. Atualmente, esse número despencou para 22, inclusos os secretários municipais.



“É uma economia necessária, pois precisamos quitar diversas pendências deixadas pela falta de zelo com a gestão pública. Agora temos que cortar na carne”, enfatizou Zinetti.





O secretário de Governo e chefe de Gabinete Danilo Zinetti