Confira programação da Festa de São José

A tradicional Festa de São José, em homenagem ao santo padroeiro de Mogi Mirim, começa hoje, 04. A partir das 19 horas tem missa, seguida de animada quermesse. Amanhã, 05, também às 19h, tem missa. Na sequência é a vez da quermesse de comes e bebes.



Já a novena vai de 10 a 18 de março. Na sexta, 10, tem missa com a equipe de Liturgia, às 19 horas; no sábado a celebração é no mesmo horário, com a participação da Pastoral da Família, com missa em seguida.



O fim de semana que vem tem o tradicional Almoço e Leilão, que acontece no domingo, 12, a partir das 11 horas. Mais tarde tem a missa, às 19h30, com a coordenação do Grupo de Jovens Apóstolos de Cristo, também com quermesse.



Já no dia 13, uma segunda-feira, a missa é as 19h30 com a coordenação da Liga São José/Legião de Maria; para o dia seguinte, 13, a coordenação dos ritos religiosos fica a cargo da Mãe Rainha/Ordem Terceira do Carmo/Dízimo/Pascom, com a missa começando também às 19h30.



No mesmo horário, a missa do dia 16 será sob a coordenação dos Vicentinos/Pastoral da Pessoa Idosa; já no dia 17, sexta-feira, a partir das 19h30, a celebração tem como coordenadores os membros da Catequese. O sábado será marcado pela missa que começa às 19 horas sob a coordenação da Equipe de Ministros e quermesse.



No dia do padroeiro de Mogi Mirim, domingo, as celebrações começam cedo. Às 7h da manhã tem missa e benção do bolo; às 10h a missa terá a participação da Liga de São José. O ponto alto começa às 16 horas com a procissão, seguida de missa e quermesse.