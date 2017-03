Estado debate ações de Segurança e aumento de efetivo

Na tarde da última quinta-feira, 23, na sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado, na capital paulista, ocorreu uma audiência que colocou em debate a Segurança Pública de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira. Nela, foram expostas situações e reivindicadas soluções para os diversos problemas que os cidadãos e os policiais dos municípios em questão estão enfrentando nos últimos tempos.



A reunião, agendada a pedido do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB), contou com a presença do secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, do secretário municipal de Segurança Pública de Mogi Mirim, Thiago Toledo (representando o prefeito Carlos Nelson Bueno) e dos prefeitos José Natalino Paganini (PSDB), de Itapira, e Walter Caveanha (PTB), de Mogi Guaçu.



Representando a Polícia Civil, estavam o chefe do Deinter 2 Kleber Atale, o delegado seccional de Mogi Guaçu José Antônio Carlos de Souza, o perito chefe de Mogi Guaçu Antônio Carlos Tosi e chefe do IML de Mogi Guaçu Francisco Carlos Dias. Da Polícia Militar marcaram presença o Tenente Coronel Henrique Neto, Comandante do Centro de Policiamento do Interior-2 e o Major Mello Araújo, Comandante do 26º Batalhão da PM. Também participou da audiência Vicente Artur Polito, do Conseg de Mogi Guaçu.



Foram apresentados casos pontuais de dificuldades enfrentadas tanto pelas prefeituras, quanto pelos policiais, como por exemplo, a falta de viaturas e, sobretudo, a necessidade do aumento de efetivo em todas as localidades. Também foi colocado o pedido para a construção de um novo batalhão, em Mogi Guaçu.



Mágino recebeu atentamente todas as demandas e, ao fim, comprometeu-se a aumentar o efetivo das policias e também a destinação de mais viaturas para as cidades. Destacou ainda o incentivo à implantação do Programa “Detecta”, para o monitoramento de vias, em parceira do governo do Estado com as prefeituras, através de câmeras. “Há concursos para novos oficiais em execução, há compra de viaturas novas em andamento. Há perspectivas reais de melhora do quadro. Realmente vivemos tempos difíceis e há falta de orçamento para realizar tudo o que queremos. Mas estamos sensíveis às reivindicações e vamos analisar todas elas”, disse o secretário.



Munhoz declarou estar feliz em ver a qualidade dos oficiais que servem à nossa região e agradeceu o atendimento do secretário Mágino. “Sabemos das limitações orçamentárias do Estado. Mas também sabemos da superação diária das nossas policiais e dos nossos administradores municipais. O que eu posso dizer é que estou com vocês nessa luta por melhores condições de trabalho”, finalizou o deputado.