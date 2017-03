Marcelo Veiga pede demissão do Mogi

O Mogi Mirim Esporte Clube acabou goleado pelo Penapolense pelo placar de 4 a 0 no Estádio “Vail Chaves” na tarde do último sábado, 25, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Com a derrota, o técnico Marcelo Veiga colocou o cargo a disposição e o presidente do Mogi Mirim, Luiz Henrique de Oliveira, aceitou a decisão do treinador, optando pela troca de comando da equipe mogimiriana.



Contratado às vésperas do início do campeonato, Marcelo Veiga comandou o Mogi Mirim durante 13 partidas. Nesse período, foram oito derrotas, dois empates e apenas três vitórias, uma delas contra o União Barbarense, lanterna da competição. A derrota mais marcante foi a goleada para o São Caetano por 6 a 0.



Com a saída de Veiga, o auxiliar-técnico permanente do clube, Mário Júnior, foi efetivado na condição de técnico do Sapão da Mogiana para a sequência da competição. Mário Júnior faz sua estreia diante do Batatais hoje, às 16 horas, e deve comandar a equipe vermelhinha nas últimas cinco rodadas que ainda restam para o encerramento da primeira fase da Série A2 do Paulista.



O Sapo ainda terá pela frente Votuporanguense, Oeste, Guarani, Sertãozinho e Rio Preto. Na última segunda-feira, 27, o técnico Mário Júnior comandou o primeiro teste à frente da equipe mogimiriana. Com chances matemáticas de ainda escapar do rebaixamento para a Série A3 do Paulista, o treinador focou o trabalho na correção de falhas sentidas nas últimas partidas.





Marcelo Veiga deixa o Mogi Mirim (Foto: Marcelo Gotti/MMEC)





A diretoria do Mogi Mirim definiu os valores dos ingressos para a partida diante do Batatais. No setor de arquibancada, os valores serão: R$ 20 a entrada inteira e R$ 10 a meia-entrada. Já para o setor de cativas, foram determinados os seguintes valores. Cadeiras descobertas: R$ 60 a entrada inteira e R$ 30 a meia-entrada. Cadeiras cobertas: R$ 80 a entrada inteira e R$ 40 a meia-entrada.

Em apenas duas rodadas da competição, o Mogi Mirim sofreu 10 gols – derrota por 6 a 0 para o São Caetano e de 4 a 0 para o Penapolense. “O momento não é de abatimento e, sim, de dar a volta por cima. Temos totais condições de escapar do rebaixamento. Os jogadores entenderam a proposta passada e tenho a convicção que irão corresponder à altura dentro de campo nestas seis rodadas”, comentou Mário Júnior.O Mogi Mirim enfrenta o Batatais nesta quarta-feira, 29, no Estádio “Vail Chaves”, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Uma vitória pode tirar ou deixar o time bem próximo de sair da zona de rebaixamento.