Medalhista olímpica se emociona no Tucurão

Quem esperava por lições de vida da medalhista olímpica Rafaela Silva no Sesc Verão, não imaginava que tais histórias seriam tão carregadas de emoção. O evento ocorreu na última quinta-feira, 23, no Ginásio “Wilson Fernandes de Barros”, o Tucurão.



A judoca foi às lagrimas ao falar sobre os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, quando perdeu a oportunidade de ganhar uma medalha em uma olimpíada. “Me disseram coisas horríveis, diziam que lugar de macaca era na jaula e que eu era uma vergonha para minha família”, relembrou, com lágrimas nos olhos e com a voz embargada.



A história da campeã olímpica e mundial é conhecida internacionalmente. “Eu não tinha sonhos nem objetivos, até que uma medalha olímpica passou a ser meu foco”, comentou ela, que até então, disse nunca ter imaginado chegar onde chegou. “Só de ver um sorriso na cara dos meus pais, tudo já compensava”, disse.



A esportista respondeu perguntas, deu dicas às crianças praticantes de jiu-jitsu e tirou muitas fotos com os fãs. Além dos alunos do Projeto Honra, da Polícia Militar, participaram também alunos da academia Team Reis, da APAE e das escolas “Maria Nilsen”, “Geraldo Philomeno” e Delta Nobre.









Estiveram presentes o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), o secretário de Esportes Marcos Dias dos Santos, a secretária de Educação Flávia Rossi, o presidente da Câmara Jorge Setogushi, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim (Sicovamm) José Antônio Scomparin, o secretário Nelson Theodoro Jr., além de vereadores e demais autoridades municipais.Carlos Nelson abraçou Rafaela Silva, parabenizou-a e falou com as crianças. “É preciso que vocês vejam onde ela chegou e as barreiras que ela superou, como as sociais, financeiras e, principalmente, a barreira pessoal. Temos que vencer a nós próprios para alcançarmos o que queremos”, comentou.O presidente do Sicovamm, que realizou o evento com apoio da Prefeitura, ressaltou a importância do acontecimento. “Gostaria de agradecer ao Sesc pela oportunidade de trazermos sempre um esportista aqui para a nossa cidade. É importantíssimo para que todos os jovens saibam que é possível vencer na vida, basta querer”, disse José Antônio Scomparin.O Sesc Verão é um evento realizado todos os anos, que tem como objetivo democratizar, fomentar e disseminar a prática esportiva, conscientizando sobre os aspectos e os valores do esporte enquanto ferramenta para a saúde e o lazer. No ano passado, Giba do vôlei esteve em Mogi Mirim e pode levar um pouco do esporte para aqueles que compareceram.