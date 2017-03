No dia 21, StockCar vai passar por Mogi Mirim

Pela primeira vez no calendário da categoria, a StockCar estará no autódromo Velo Città em Mogi Guaçu, neste 2017. O evento está marcado para agosto, mas a Secretaria de Esportes de Mogi Mirim conseguiu antecipar o ronco dos motores para que toda a população possa ver de perto os carros da maior categoria do automobilismo nacional.



Em parceria com a equipe Eurofarma, além do carro, estarão na cidade os pilotos Max Wilson, Ricardo Maurício e Daniel Serra. O evento acontece no dia 21 de março. “Em agosto, os carros estarão confinados no autódromo e poucas pessoas terão acesso, o que queremos junto à equipe é trazer essa paixão nacional para perto das pessoas”, diz Marcos Dias dos Santos, o Marquinhos, secretário de Esportes, Juventude e Lazer de Mogi Mirim.



A ação começa às 8h com a exposição do V8 Stock Car em frente à Praça Matriz de São José. Os pilotos chegam uma hora depois. Das 10h às 11h, os pilotos farão um bate papo no Centro Cultural “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. A entrada é gratuita, mas as primeiras 150 pessoas que levarem um livro infantil em bom estado, ganharão um boné da equipe na entrada do evento. Os livros serão doados para a cidade.









No mesmo dia será lançada a campanha “Realizando Sonhos Através do Esporte”, para todos os jovens da rede pública de ensino. Todos serão convidados a criar um desenho com o tema. Em agosto, mês da corrida, a Secretaria de Esporte irá exibir todos os desenhos numa grande exposição cultural e selecionará dez jovens para assistirem à corrida no dia 06 de agosto, junto com a equipe.A equipe Eurofarma é pentacampeã da StockCar e tem em seu time três dos maiores pilotos da categoria. Ricardo Maurício é bicampeão (2008/2013), Max Wilson também já ganhou o título (2010) e Daniel Serra, o mais novo integrante, chega esse ano para brigar pela liderança. Filho do ex-piloto de F-1, Chico Serra, Daniel integra a elite do esporte à motor nacional e pela primeira vez terá três grandes pilotos disputando o título da temporada.O ano promete muita adrenalina e Mogi Mirim será a primeira cidade do interior do estado a sentir a emoção do ronco do motor. O secretário de Esporte, Marquinhos Dias, comemora a parceria inédita que coloca o município no caminho da equipe Eurofarma e quem ganha é a população.