Pela 3ª vez, Munhoz é escolhido líder do governo na Alesp

O deputado estadual José Antônio Barros Munhoz,72 anos, aceitou convite formulado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) para que se tornasse líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).



Munhoz fez o anúncio de que tinha aceitado o convite na manhã desta terça-feira, 28. Para interlocutores mais próximos, o parlamentar havia dito que a nova atribuição iria espremer ainda mais sua agenda, mas que não poderia jamais recusar um pedido feito diretamente pelo governador Alckmin.









A função não é propriamente uma novidade para Munhoz, que teve essa experiência em duas outras oportunidades. A primeira vez em que foi líder do governo foi no biênio 2007/2008, quando José Serra era governador, e a segunda, de 2013 a 2015, durante o segundo dos três mandatos obtidos por Alckmin nas urnas.No intervalo em que não foi líder do governo, Munhoz foi eleito por seus pares para dois mandados sucessivos como Presidente da ALESP, fato inédito nos anais da Casa.Ao festejar, em 2017, 40 anos de vida pública, o ex-prefeito de Itapira demonstra fôlego, já que ao assumir mais uma tarefa, terá que se desdobrar para dar conta das necessidades de sua própria base eleitoral na Baixa Mogiana e atender a pedidos e demandas da maioria dos 90 parlamentares que têm assento naquela Casa de Leis.