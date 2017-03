Prefeitura inicia Operação Conjunta de Limpeza Urbana

Começou na última segunda-feira, 06, a Operação Conjunta de Limpeza Urbana, realizada pela Prefeitura. A mobilização envolve a Secretaria de Obras, Habitação e Serviços, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), a Gerência de Trânsito e a empresa Cidade Brasil com a participação de aproximadamente 70 funcionários.



“Esse trabalho vai de encontro ao desejo da população. Ela quer transitar por locais que garantam o bem-estar proporcionado pela limpeza pública”, destaca a secretária de Obras, Renata Furigo.

Ela também alerta que “com os serviços realizados e os ambientes limpos, torna-se fundamental a conscientização dos munícipes quanto a manutenção dos espaços públicos a fim de que permaneçam limpos. Há sim, um trabalho em conjunto com responsabilidades tanto do Poder Público quanto da população”.



Segundo o cronograma, os trabalhos da Operação Conjunta de Limpeza promoverão a roçagem e limpeza das áreas verdes (canteiros e praças), limpeza das vias (terra e pedras), operação tapa-buraco e reparos de guias e sarjetas.



No decorrer de dois meses, o plano elaborado estabelece a realização dos serviços em cinco roteiros subdivididos nas avenidas centrais, nas praças tanto do centro quanto nos bairros, nas avenidas secundárias e também na região que abrange o Jardim Planalto, Residencial Floresta e distrito de Martim Francisco. O Cemitério da Saudade também consta na programação.



“A Avenida Mogi Mirim, no limite com Mogi Guaçu foi o ponto de partida da operação e a meta é prosseguir”, destacou Renata.









O calendário das atividades está programado para as possíveis compensações diante de cenários adversos. “Situações de chuva e quebras de equipamentos sempre ocorrem, e por mais que estejamos preparados para esses momentos, não conseguimos evitar atrasos”, explicou Renata. “No entanto, o controle de uma operação desse tipo é diário, permitindo ações rápidas”, finalizou.