StockCar em Mogi envolve crianças e adultos

Em uma ação inédita com a StockCar, os pilotos Max Wilson, Ricardo Maurício e Daniel Serra estiveram em Mogi Mirim na última terça-feira, 21, em um evento organizado pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel).



Desde as 08 horas da manhã, o carro utilizado pelo trio de pilotos ficou exposto para a população na Praça Rui Barbosa, na região central. Pessoas de diferentes faixas etárias aproveitaram a oportunidade para registrar o momento.



A partir das 10h, os pilotos participaram de um encontro no Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. No local, alunos de escolas municipais, estaduais, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), do Projeto Maguila e autoridades puderam participar de uma “roda viva” com os astros da StockCar.



Eles fizeram questão de, em primeiro lugar, “agradecer pela recepção, pelo carinho, pelo convite” e chamaram a população para comparecer na etapa StockCar no circuito Velo Città, em Mogi Guaçu. A corrida será realizada no dia 06 de agosto.



No bate-papo, os alunos receberam conselhos. Foram orientados a estudar e seguir a orientação dos professores e, principalmente, não a desperdiçarem as oportunidades. Questionados sobre a emoção sentida ao realizarem ultrapassagens ou a conquista de títulos, os pilotos enfatizaram a coletividade.



Explicaram também que há a necessidade de preparação física intensa. “Temos um trabalho de condicionamento, como por exemplo, corridas por aproximadamente 40 minutos, musculação”, indicaram. “Pois quando estamos dentro do carro nós devemos suportar a temperatura que fica entre 45 a 50 graus”, relataram.



Também argumentaram que no decorrer dos anos o automobilismo em geral está buscando mecanismos que garantam mais segurança. “Mesmo que haja o aperfeiçoamento para os carros serem mais rápidos, temos que a principal meta deva ser a segurança e não apenas dos carros, mas nos autódromos e também para os mecânicos”, ressaltaram.



Foram indagados também sobre o espaço feminino nas competições. A impressão, relataram, é que o automobilismo demonstra ser um espaço masculino, “mas sabemos que a cada dia cresce nas categorias de base, como o kart, o número de meninas, embora na StockCar, por enquanto, esteja apenas a Bia Figueiredo”.



Em muitos momentos, os pilotos foram aplaudidos em decorrência da simplicidade e humildade. O secretário de Esportes, Marcos Dias dos Santos, o Marquinhos fez questão de ressaltar essas características.









Quase no final da apresentação, Vinícius, mogimiriano de 5 anos, ficou entusiasmado com a presença dos pilotos. Ele resolveu participar com perguntas, mas quem o entrevistou foram os pilotos. Nas respostas monossilábicas, demonstrou gostar muito de corrida. No ato, o piloto Ricardo Maurício o convidou para ingressar na escola de pilotagem Senninha, em São Paulo. A decisão agora está com os pais da criança.Alunos da rede pública de ensino, do 5º ao 9º ano, poderão participar da campanha “Realizando sonhos através do Esporte”. Os inscritos deverão realizar desenhos. A partir de 11 de julho haverá no Centro Cultural a exposição artística. Os dez alunos selecionados receberão como prêmio um par de ingressos para assistirem à competição no autódromo Velo Città em 06 de agosto, além de um boné e uma camiseta da equipe Eurofarma.