Vencimento do IPTU é prorrogado para 20 de abril

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) assinou na última quinta-feira, 23, um decreto que autoriza a prorrogação do vencimento da primeira e segunda parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além da parcela única. O novo prazo agora é o dia 20 de abril.



A motivação foi a dificuldade que os munícipes encontraram em pagar o imposto nas agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e nas Lotéricas, que vêm registrando maior movimentação desde que o Governo Federal liberou o saque das contas inativas do FGTS.



Como a Caixa ainda é o único banco que recebe os vencimentos do IPTU, a aglomeração de pessoas vem causando filas e dificultando o pagamento. O Banco Bradesco deve nos próximos dias ser homologado para receber o imposto, criando uma segunda opção para os munícipes.