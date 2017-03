Vitória diante do lanterna foi ‘respiro’ para o Mogi Mirim

Após uma sequência de cinco jogos sem vitória, o Mogi Mirim voltou a comemorar um triunfo, na tarde do último sábado, 18. Em jogo válido pela 11ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o Sapão surpreendeu o União Barbarense, na Toca do Leão, com uma goleada por 4 a 1.



Dentro de casa, o União Barbarense tentou impor o seu jogo aos visitantes, mas não teve sucesso na missão. O Mogi Mirim também deixou a desejar, mas conseguiu se organizar melhor e mostrou mais eficiência quando chegou ao campo de ataque. Assim, aos 17 minutos, abriu o placar com um chute certeiro de Edinho no ângulo do goleiro.



Após muito esforço, o União Barbarense teve a oportunidade de chegar ao empate, mas desperdiçou. Aos 36 minutos, Fernandinho acertou um belo chute e o goleiro Poti espalmou. No rebote, Claudinei não pegou bem na bola e chutou em cima do arqueiro mogimiriano.



A velha máxima do “quem não faz toma” logo se fez presente e abateu cruelmente o time da casa. Aos 40 minutos, Pretinho balançou a rede e a primeira etapa terminou com uma vantagem de dois gols para o Sapão da Mogiana.



O segundo tempo foi bastante movimentado. O Leão tentou reagir, mas aos 15 minutos viu Miguel marcar o terceiro do Mogi Mirim. Aos 21, Gustavo Vintecinco conseguiu diminuir, mas a esperança de um empate espetacular morreu aos 30, quando Régis fez o quarto gol mogimiriano para decretar a goleada.