Acimm emplaca "Festival de Prêmios"

Da Redação



A Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) lançou oficialmente na última quarta-feira, 26, uma nova campanha para fomentar o consumo no comércio local. Denominada “Festival de Prêmios”, a promoção começa em maio e se estende ao longo do ano, premiando consumidores em até R$ 250 mil, entre motos zero quilômetro até e uma casa.



O presidente da Acimm, Sidney Coser, fez questão de ressaltar que a Acimm será a primeira associação comercial do Brasil a premiar consumidores com uma casa própria. O prêmio é estimado em R$ 200 mil e é visto como a “cereja do bolo” de uma campanha que sorteará prêmios em todas as grandes datas comemorativas do ano.



A começar pelo Dia das Mães: prêmio de uma moto e um smartphone. No Dia dos Namorados serão três vale-viagens e três smartphones. No Dia dos Pais, novamente o sorteio de uma moto zero quilômetro e de um smartphone. No Dia das Crianças, novidade em se tratando de sorteios, os prêmios são um skate overboard e um smartphone. No Natal, o maior prêmio: uma casa e um vale-compras.



Sidney afirmou estar realizando uma promessa que fez assim que assumiu a presidência da associação comercial: entregar uma casa como prêmio ao consumidor. Agora, ele espera o apoio do Prefeitura para a decoração natalina de final de ano, para superar o fiasco do Natal passado. “Conversei com o prefeito Carlos Nelson e ele me garantiu que será a melhor decoração da história da nossa cidade”, enfatizou.



O investimento para que o comerciante participe da campanha “Festival de Prêmios” é de R$ 500 e a adesão vem sendo ampla por enquanto, superando em muito as campanhas do ano passado. O dinheiro arrecadado será utilizado pela Acimm para promover a divulgação da promoção nos mais diversos meios, incluindo imprensa, outdoors e cartazes.



Desta vez, os cupons da promoção serão automatizados. O consumidor deve se cadastrar uma única vez no site da Acimm e, dali em diante, será capaz de participar da promoção cadastrando todos os cupons que ganhar no comércio mogimiriano. Assim que fizer o cadastramento do código, um outro cupom será gerado automaticamente na sede da Acimm, em uma grande urna transparente que será utilizada nos sorteios e ficará à disposição de todos.



“Faremos um investimento pesado e acreditamos que o sucesso dessa campanha dependerá do envolvimento do comerciante”, afirmou Sidney Coser, conclamando a classe de lojistas de Mogi Mirim a abraçar a campanha e alavancar o setor.







Presidente Sidney Coser aposta no envolvimento do comércio para alavancar vendas e popularizar a campanha