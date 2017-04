Após briga, homem atropela o próprio irmão e acaba preso

Clóvis Peroba, de 45 anos, foi detido pelos policiais Becaleti e Gianotto após ter atropelado seu próprio irmão, Eliezio Carlos Peroba, de 35 anos, na noite da última quarta-feira, 12. Ele foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio.



Segundo as informações, os dois irmãos estavam em um bar, no bairro Maria Beatriz, quando começaram a discutir e saíram na rua, onde se deu a briga.



Clóvis teria jogado no chão uma caixa de ferramentas do irmão, que enquanto estava recolhendo os objetos, teria sido atropelado. Clóvis entrou em seu veículo, um GM Marajó, e partiu com o carro em direção a Eliezio, que foi atingido e arrastado por cerca de 100 metros.



Moradores e populares das proximidades conseguiram conter Clóvis, que tentou fugir após a ação. Para retirar a vítima que estava presa na parte debaixo do carro, as pessoas precisaram erguer e tombar o veículo.



Eliezio foi socorrido pela unidade do Resgate Municipal e encaminhada a Santa Casa com diversos ferimentos pelo corpo. Seu estado é estável e não corre risco de morte.



Clóvis foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado por tentativa de homicídio.