Aposentada vai parar no hospital após ser agredida durante assalto

Uma idosa de 64 anos foi violentamente agredida durante um assalto em sua própria residência e por causa dos ferimentos precisou receber cuidados médicos depois de encaminhada até a Santa Casa. O crime aconteceu no final da tarde da quarta-feira, 26, no Jardim Scomparim, Zona Norte da cidade e foi denunciado pelo marido da vítima, um aposentado de 72 anos. Ele contou à Polícia, que no final da tarde da quinta-feira, deixou sua esposa na moradia da família, ausentando-se por cerca de 40 minutos. Quando retornou, deparou com a companheira desfalecida e com diversos ferimentos pelo corpo.



A primeira providência foi a de socorrer a esposa. Somente depois que recobrou os sentidos ela contou o que havia se passado. Relatou que viveu momentos de puro terror. Estava no interior da casa, quando foi surpreendida por um elemento, que anunciou o assalto. O criminoso exigiu dinheiro de uma suposta venda de um apartamento. A idosa negou possuir tal dinheiro e diante das negativas, era brutalmente agredida com socos e ponta-pés.



Não satisfeito, o agressor conduziu a vítima até um cômodo que acabou sendo por ele revirado na tentativa de encontrar aquilo que acreditava existir na residência. Como não encontrava nada o que lhe interessava, o bandido descontava sua frustração na vítima, agredindo-a continuamente. As agressões cessaram quando a vítima relatou que possuía joias na casa. Após se apoderar de cerca de 30 peças preciosas, um aparelho celular e a bolsa da vítima, o criminoso fugiu.