Centro Paula Souza bloqueia quatro cursos da Etec

Por Flávio Magalhães



Por determinação do Centro Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de São Paulo, quatro cursos técnicos da Etec “Pedro Ferreira Alves” foram bloqueados por um semestre. Administração, Logística, Mecânica e Mecatrônica já estão fora das opções do próximo vestibulinho da escola, que deve ter suas inscrições abertas neste mês de abril.



Segundo informações apuradas pela reportagem de A COMARCA, o bloqueio ocorreu em 17 escolas técnicas administradas pelo Centro Paula Souza na região, atingindo um total de 27 cursos suspensos. O motivo é a evasão de alunos, mas houve uma mudança importante para definir o bloqueio. Antes eram considerados apenas os formandos. Agora são considerados os alunos presentes em todas as fases do curso.



O diretor da Etec de Mogi Mirim, André Luiz dos Santos, admitiu que a escola foi pega de surpresa no caso do curso técnico de Administração, que geralmente é o segundo mais procurado nos vestibulinhos, ficando atrás apenas de Enfermagem. Para A COMARCA, ele revelou que o motivo da evasão, nesse caso específico, é que os alunos conseguem emprego e precisam abandonar os estudos.



No entanto, Santos é otimista e espera que no começo de 2018 os cursos retornem para a grade da Etec. Automação Industrial, por exemplo, já foi suspenso e retornou. Meio Ambiente, por outro lado, deixou de fazer parte do ensino técnico da escola. O critério do Centro Paula Souza para manter determinado curso é a manutenção de, no mínimo, 24 alunos por turma.



O Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza já olha com preocupação para a medida. Segundo o diretor Rafael dos Santos Correia Machado, existe o risco de demissão de professores casos os cursos comecem a ser fechados permanentemente pela autarquia do governo estadual. “Temos razões para acreditar que o motivo do bloqueio de cursos é a demissão de docentes”, pontuou para A COMARCA.





O Centro Paula Souza, em nota, respondeu que a medida não implica em demissões e que não há, até o momento, cancelamento de cursos. “Um curso pode deixar de ser oferecido em um semestre e voltar em outro”, exemplificou a autarquia.