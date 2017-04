Denúncia de maus tratos a animais mobiliza autoridades

Guarda Municipal, Polícia Civil e Ambiental, com o apoio da Vigilância Sanitária e veterinários da Prefeitura Municipal, estiveram na manhã de sexta-feira, 07, em uma propriedade rural no bairro Morro Vermelho para averiguar maus tratos contra animais. Segundo as denúncias, a situação se arrasta desde agosto passado, com animais que estariam na propriedade desnutridos, sem alimentação e com lesões.



Cerca de 30 cavalos foram retirados da propriedade e encaminhados a outro local para receber cuidados. Na propriedade também havia porcos, carneiros, entre outros animais. O veterinário da Prefeitura, Norival Donizete Pazzeto, que acompanhou os trabalhos de perto, informou que os animais estariam sendo tratados de forma incorreta. Possivelmente recebendo comida em menor quantidade do que seria necessário para suprir suas necessidades, alguns aparentavam até lesões.



Além da falta de alimentação adequada, o local não possuía higiene. Diversos veículos também foram encontrados no local e em muitos havia acúmulo de água parada, potencial foco para a proliferação do mosquito transmissor da Dengue.



O proprietário do imóvel esteve no local junto com seu advogado e deverá ser multado. O advogado representante, Benedito Aprígio da Silveira, comentou que achou a ação muito bem arquitetada. Para ele, poderia ter sido feito um contato com o proprietário e dado um prazo para que se regularizasse a situação dos animais.



Os bichos retirados do local foram levados para sítios, onde pessoas se disponibilizaram a cuidar deles.