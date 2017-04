Derrota complica o Mogi na Série A2

Em um confronto direto contra o rebaixamento na Série A2 do Campeonato Paulista, o Votuporanguense levou a melhor sobre o Mogi Mirim no último sábado, 01. As equipes se enfrentaram na Arena Plínio Marin e os donos de casa saíram vitoriosos por 2 a 0, pela 15ª rodada. Os gols foram marcados por Willian e Anderson Magrão.



Com o triunfo, o time de Votuporanga ocupa agora a 12ª colocação com 18 pontos ganhos, dando um grande passo para fugir da degola. Com o revés, o Mogi Mirim continua na zona do rebaixamento, na 17º posição com os mesmos 14 pontos na tabela.



O JOGO

Votuporanguense e Mogi Mirim fizeram um primeiro tempo bastante movimentado. O time da casa criou duas boas situações para marcar contra o Sapo. A primeira oportunidade aconteceu aos seis minutos, mas a favor dos visitantes. Na entrada da área, Miguel arriscou para uma boa defesa de Vitor Prada. O time de Votuporanga chegou com Anderson Cavalo e Nathan. No primeiro lance, Cavalo foi desarmado pela zaga do Sapo na hora de passar a bola.



O zagueiro Vinícius chegou no momento certo para evitar o tento votuporanguense. Na outra jogada, Nathan foi lançado em profundidade e, na hora de concluir, conseguiu tocar a bola pela linha de fundo. Apesar do placar zerado, o time comandado pelo técnico Gilberto Pereira foi superior e com mais posse de bola, mas pecou nas chances que criaram. Na verdade, o quadro votuporanguense sentiu as ausências de algumas peças que não puderam atuar.



Na volta para a segunda etapa o time da casa retornou mais aceso e aos dezesseis minutos achou o caminho do gol. Na cobrança de escanteio, o zagueiro Willian apareceu de surpresa e meteu a cabeça inaugurando o placar. Quatro minutos depois, quase o segundo gol da Alvinegra. Magrão, que entrou no lugar de Paulo Henrique, perdeu uma grande chance de ampliar e, matar o jogo. Em grande jogada de Paulo Josué, porém, Anderson Magrão, aos 26 minutos fez o segundo com muita tranquilidade.



O time visitante não incomodou a Votuporanguense, que ainda poderia ter feito o terceiro não fosse o erro da arbitragem que não deu a lei da vantagem. O atleta Douglas, saiu na cara do gol para marcar, mas foi interrompido pelo apito do árbitro.



O Mogi Mirim ainda tem uma semana decisiva pela frente. Amanhã, 09, às 16 horas o time joga contra o Oeste na Arena Barueri. Na quarta-feira, 12, enfrenta o Guarani, também às 16 horas, em um clássico regional no estádio “Vail Chaves”.