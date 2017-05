Festa Della Mamma 2017 começa na quinta

Da Redação



A partir da próxima semana, durante oito dias, Mogi Mirim será um pedaço da Itália. Está chegando mais uma edição da Festa Della Mamma, que já virou tradição no município. A partir de quinta-feira, 04, sempre a partir das 19h, a Praça Rui Barbosa será palco para diversas atrações que poderão ser acompanhadas de perto, saboreando deliciosas massas e comidas típicas do país europeu.



São dois finais de semana para aproveitar as delícias da Itália e prestigiar as atrações da festa, que chega a sua 16ª edição. Aos sábados e domingos, o almoço acontece a partir das 11h. Na primeira semana, a festa tem início na quinta-feira, 04, e segue até domingo, dia 07. O evento, com tempero italiano, retorna no dia 11 e segue até dia 14 de maio, com o encerramento da Della Mamma.



O evento retorna neste ano com música ao vivo todos os dias e barracas típicas. É a oportunidade de degustar diversos pratos, como massas e lanches variados, além de vinhos e demais bebidas. As barracas da Praça de Alimentação serão ocupadas por entidades assistenciais.



A Festa Della Mamma é realizada todos os anos, em comemoração ao Dia das Mães. O evento é organizado pela Zolli e conta com o apoio da Prefeitura de Mogi Mirim, Theodorojr, Comites-SP, Transamérica e do Conselho Municipal de Turismo.