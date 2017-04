Garota prodígio com laços familiares em Mogi bomba no YouTube

A estudante Anita Savoy, de 12 anos, residente em São Paulo, vem se destacando no canal de divulgação de vídeos YouTube com um programa de entrevistas denominado 5cA (Quinta com Anita) que somente nos três primeiros meses do ano totalizaram 27.250 visualizações, quase 10% a mais do que foi aferido durante todo o ano de 2016.



A garota é filha do consultor Gilberto Savoy e da advogada Tanila Myrtoglow Barros Savoy, que cresceram e estudaram em Mogi Mirim antes de cursarem faculdade e seguir a vida profissional em São Paulo. Tanila é neta do saudoso George Mirtoglow e Gilberto também possui diversos parentes na cidade. A família garante ainda que os dois filhos (além de Anita, tem o Gabriel de nove anos) adoram passear em Mogi Mirim.



Voltando à atividade de Anita Savoy (Tanila pede que seja enfatizado o sobrenome para não haver confusão com o nome da cantora famosa), a mãe relata que precocemente ela exibia demonstração de que gostaria de se enveredar no meio artístico, desejosa em “fazer novela” e “ser atriz”.



Nas férias de meio de ano de 2015, Tanila levou os filhos para um passeio nos estúdios do SBT e tiveram oportunidade de presenciar gravações da novela Cúmplices de Um Resgate. A mãe correu atrás e conseguiu inscrever Anita para o cast da emissora e, após alguns meses, a menina participou de um desfile na qualidade de figurante dentro da novela e acabou recebendo convite para ser dublê da atriz mirim Larissa Manoela, que interpreta gêmeas na referida novela. Ainda segundo Tanila, as coisas começaram a dar tão certo que Anita participou de comerciais televisivos e até de algumas peças de teatro, ganhando, inclusive, fã clube.



A experiência em meio a pessoas famosas despertou nela, “de estalo”, segundo a mãe, criar um programa de entrevistas. Os pais, evidentemente, deram o maior apoio. O primeiro passo foi investir num estúdio. Anita Savoy começou entrevistando as amigas, focalizando temas de interesse de pessoas desta faixa etária. A mãe também se virou para pedir ajuda para pessoas conhecidas e que têm contato com o mundo artístico, facilitando a conversa com celebridades. Tanila conta ainda que essa fase experimental exigiu muita disciplina, dada as peculiaridades de se lidar com famosos, suas agendas sempre muito espremidas e o staff de assessores. “Conseguimos ter sucesso neste tipo de investida apesar de todas as barreiras que são colocadas para se chegar a pessoas famosas”, colocou.



As coisas foram dando certo e a primeira famosa a aterrissar no 5cA foi a modelo e apresentadora Bruna Ricardo, de quem a garota é fã confessa. A gravação foi feita no estúdio. A partir daí, Anita Savoy não parou mais. Já entrevistou entre outros seu alter ego (Larissa Manoela), o cantor Lukas Moura, Duda Wendling, a atleta paraolímpica e medalhista Verônica Hipólito, Karina Bachi e mais recentemente o autor de novelas Aguinaldo Silva. A menina já tem sua própria equipe, com direito a uma assessora para carreira, um profissional de conteúdo de canal e, é claro, a mãe acompanhando tudo muito de perto.





Anita Savoy com o renomado autor de novelas Aguinaldo Silva





A mãe conta ainda que existe uma preocupação constante em fazer com que a atividade de “youtuber” não afete a rotina normal da vida de uma adolescente de 12 anos de idade. “É uma grande preocupação da família que ela cumpra primeiro as tarefas escolares, atividades físicas, entre outras comuns para uma menina da sua idade. Tanto que gravações como os testes são feitos no período da tarde. Foram as poucas vezes em que ela precisou sair mais cedo da escola. Dependendo do lugar que ela comparece, os fãs a reconhecem e demonstram muito carinho. Isso faz parte, indica que ela está fazendo um bom trabalho, mas não é o mais importante, a escola e o estudo e a família são a base que ela precisa para um bom desempenho e desenvolvimento”, finalizou. Para acompanhar os vídeos, acesse YouTube.com/c/anitasavoy. O Instagram é anitamsavoy e a página no Facebook é Anita Savoy Oficial.