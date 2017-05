Homem estupra menor de 17 anos por dívida de R$ 200

Uma jovem de 17 anos foi vítima de violência sexual na manhã da quarta-feira, 26, quando seguia para o trabalho. O crime aconteceu na Zona Leste, quando a jovem se deparou com o autor do crime em seu trajeto para o trabalho.



Segundo informações, a jovem havia emprestado R$ 200 do elemento e teria sido acordado que o valor deveria ser pago no mês de maio, porém, ele teria começado a cobrar antes, chegando em algumas oportunidades a intimidar a vítima.



Quando a jovem se deparou com ele no trajeto para o trabalho, o homem abriu a porta de seu veículo para que ela entrasse. A garota entrou para justificar que faria o pagamento.



Assim que ela entrou no carro, uma caminhonete, o mesmo arrancou e tomou rumo da Estrada da Cachoeira. Ele teria entrado em um canavial, onde parou seu carro e pegou uma arma, dizendo que mataria a jovem.



Desesperada e temendo por sua vida, a jovem suplicou, dizendo que pagaria a dívida, porém, o homem não demonstrou qualquer compaixão e a arrancou de dentro do veículo pelos cabelos, ordenando para que a mesma tirasse a roupa.



Mesmo com a jovem chorando, ele acabou a estuprando e após o ato teria lhe mostrado fotos do crime, ameaçando espalhar as imagens, caso ela contasse o ocorrido.



Em seguida, o autor ordenou para que a vítima entrasse no carro e seguiu com a mesma até próximo de onde a mesma trabalha, sendo que antes dela descer do veículo ele disse: “sua dívida agora está paga”. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil e deverá seguir sob sigilo.