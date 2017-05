Rebaixado, Mogi perde para Rio Preto

No duelo de rebaixados, Mogi Mirim e Rio Preto jogaram na tarde do último domingo, 23, no estádio “Vail Chaves”, em partida válida pela última rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Já rebaixado para a Série A3, o Sapo se despediu da sua torcida com mais uma derrota, dessa vez para o lanterna do torneio, por 2 a 1.



Gilmak assinalou para o Sapão da Mogiana, enquanto Jonatas Obina e Wagner fizeram para o time da Vila Universitária. Com o triunfo, o time rio-pretense, rebaixado juntamente com o Mogi Mirim, terminou na 18ª colocação com 19 pontos ganhos. Já o time da casa ficou na vice-lanterna com dois pontos a menos.



No primeiro tempo, as duas equipes entraram em campo sem nenhuma motivação e tocando a bola sem objetividade. Ao longo dos 48 minutos de jogo foram criadas três oportunidades de gols. O Mogi Mirim poderia ter feito com Miguel, que dentro da pequena área perdeu ótima chance. Os visitantes chegaram com perigo à meta mogimiriana com Bruno Nunes e Jonatas Obina. Este, aos 24 minutos abriu o marcador para o Jacaré.



Na etapa complementar, o jogo ganhou outra dimensão e aconteceram mais dois gols. O Sapo conseguiu o empate aos 33 minutos, através de Gilmak. Na sequência do jogo, aconteceram mais três oportunidades. O Rio Preto foi mais feliz e, nos acréscimos, decretou a segunda vitória rio-pretense consecutiva, com o meia Wagner, que marcou aos 46 minutos.



Antes, Edinho, que entrou no lugar de Miguel, teve tudo para virar o jogo para o Mogi Mirim. Após receber a bola dentro da pequena área, o atleta não conseguiu dominar, dando tempo para a zaga adversária aliviar o lance. (com informações do Portal Futebol Interior)