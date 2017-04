Troca de lâmpadas será concluída em 2 meses

A Secretaria de Obras, Habitação e Serviços prevê que em até 60 dias os pontos sem iluminação pública sejam regularizados. De acordo com um levantamento elaborado pela Prefeitura e divulgado na última segunda-feira, 27, há aproximadamente 400 postes que necessitam de pequenos reparos na elétrica ou a troca das lâmpadas.



“É um número elevado, mas é devido ao fato de não terem sido realizados os cuidados básicos, a manutenção ou até mesmo a troca necessária a muito tempo” explicou a secretária da Pasta, Renata Furigo. Ela destacou que a Pasta já tem uma programação elaborada para a execução dos serviços.



“A equipe já separou o município em blocos, pois facilita a logística do trabalho. Em determinado período a ação se concentrará em uma região delimitada e assim por diante até que todos os bairros sejam beneficiados, sejam atendidos”, declarou. Todos os trâmites necessários para a aquisição das lâmpadas foram realizados. A previsão é que os produtos sejam entregues em até 15 dias.



“A população sentirá os benefícios do trabalho realizado e o nosso empenho é em prol disso, mas por questões legais devemos seguir alguns critérios como por exemplo, os prazos”, destacou.



CONTATO

Mesmo com os protocolos apresentados pela população em mãos, a Pasta prossegue com o telefone 3805-2132 disponível para contato com os munícipes. “Essa é a nossa via de contato, a maneira pela qual podemos atender os moradores e ficarmos cientes da situação nos mais diversos bairros”, concluiu.