A COMARCA adquire o jornal O Impacto e atinge mais de 80% dos leitores da cidade

A partir deste final de semana, os leitores dos dois principais jornais de Mogi Mirim passaram a receber em uma única edição, muito mais informação e prestação de serviços. Neste sábado, 06, inicia uma nova fase para o jornal A COMARCA, com quase 117 anos de história. O maior jornal de Mogi Mirim passou a ser proprietário da marca O Impacto, semanário de 36 anos de história que encerrou nesta semana sua circulação na cidade.



Agora, A COMARCA circula aos sábados ostentando também a marca de O Impacto, um veículo que também criou a empatia do leitor mogimiriano em três décadas e meia de circulação. Trata-se de uma iniciativa ousada e inédita na região. Algo parecido ocorreu em Itapira, quando o jornal Gazeta Itapirense adquiriu a marca de A Cidade e o município vizinho viu os dois veículos se fundirem.



Curiosamente, o fundador e atual diretor do Gazeta Itapirense, o empresário Gilmar Bueno de Carvalho Júnior, também está à frente de A COMARCA e do ambicioso projeto de fusão com a marca de O Impacto. A COMARCA ganha o reforço de leitores e anunciantes de O Impacto. Em contrapartida, os leitores e assinantes de O Impacto não ficarão desamparados, porque continuarão recebendo agora o jornal A COMARCA.



O período de assinatura dos leitores de O Impacto será respeitado. Nos casos em que o assinante de A COMARCA é assinante de O Impacto, o saldo das duas assinaturas será levado em consideração para que o leitor receba em casa A COMARCA aos sábados. Juntos, os dois jornais passam a reunir 80% dos leitores de jornal impresso da cidade. A COMARCA é hoje o jornal impresso de maior circulação em toda a região.



Para o empresário Gilmar Bueno de Carvalho Júnior, diretor de A COMARCA e agora de O Impacto, a fusão só vem trazer benefícios para a população de Mogi Mirim. “A COMARCA, do alto de seus 117 anos de história já é um patrimônio da cidade. Sempre deixei bem claro isso, que quando assumimos o comando de A COMARCA viemos para somar e manter em pé o sonho que Francisco Cardona começou em 1900. Com O Impacto não será diferente, temos que manter de alguma forma vivo o sonho dos jornalistas Mauro Adorno e Rui Mota, essa é nossa missão”, pontuou.



O jornalista Paulo Henrique Tenorio deixa o comando do jornal O Impacto, muito embora passe a colaborar para o crescimento deste novo projeto protagonizado por A COMARCA. Trata-se da única mudança, já que, a rigor, muitas das características de O Impacto serão mantidas, como a presença de colunistas, como Maurinho Adorno e Milton Bonatti. Estes e outros nomes passam a reforçar o time de colaboradores de A COMARCA.



O projeto é ambicioso. Tenorio afirma que a estratégia comercial de A COMARCA fortaleceu os laços com O Impacto. “Inegavelmente, A COMARCA é um jornal tradicional, tem o peso de 117 anos e se aliará a um veículo que conquistou a aceitação do leitor e o respeito de uma carteira fiel de anunciantes. Não vejo que a cidade perdeu um jornal, pelo contrário, ela ganhou um veículo impresso ainda mais forte e comprometido com um noticiário sério, abrangente e condizente com o perfil de leitores mogimirianos”, explicou Tenorio.



Leitores que tiverem dúvida podem entrar em contato em horário comercial pelo telefone 3806-5655. As assinaturas em vigência permanecem válidas neste novo projeto de A COMARCA. Assim como clientes com contrato em vigor agora estarão estampando seus negócios em A COMARCA, um jornal ainda mais forte após esta fusão com O Impacto. “A COMARCA e O Impacto formarão um veículo capaz de ir além da notícia, com foco na prestação de serviço e da solução de problemas do nosso cotidiano”, encerrou Tenorio.