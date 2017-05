Centro Cultural reinaugura Sala de Danças

Na última quinta-feira, 04, a Sala de Danças foi reinaugurada no Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. O evento, aberto e gratuito para toda a população, contou com uma programação exclusiva para os participantes.

“É um momento único, pois entregamos uma estrutura nova, impecável, um espaço ideal para que as aulas sejam dadas”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Marcos Dias dos Santos, o Marquinhos Dias.



Mais de 300 alunos utilizam a sala de danças para as aulas de balé, jazz, dança do ventre, dança de salão, dança de rua, danças urbanas e contemporâneas, ritmos, country e expressão corporal. O mesmo espaço também é destinado para as três oficinas de artes cênicas.



“O nosso intuito é oferecer aulas com extrema qualidade e, nesse sentido, um dos pontos a ser observado é a infraestrutura disponibilizada. Por isso houve a reforma. Foi necessária”, apontou. Durante o período de reforma, as aulas foram remanejadas, temporariamente, para outras salas.









Em fevereiro, a reportagem demostrou a situação vexatória da Sala de Dança do Centro Cultural. Sofrendo com a umidade e a infiltração há meses, o piso de madeira – antes escondido por uma lona emborrachada – estava completamente deteriorado. Cheirando a mofo, deixou o espaço completamente inútil. Era arriscado até caminhar sobre ele.As obras de reforma começaram a ser executadas em 10 de abril pela construtora Urbana Conservação em Edifícios Ltda. O investimento foi de R$ 14.450,00. A empresa realizou a troca geral do piso, instalou um sistema de amortização e compensados navais, troca das barras de apoio e alongamento, impermeabilização de paredes, trocas das portas, pinturas e pequenos serviços. “Deixamos a sala nova de acordo com o padrão oficial determinado para as aulas de dança. É uma estrutura nova e adequada”, concluiu Marquinhos.