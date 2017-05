Etec adapta grade à Indústria 4.0

Flávio Magalhães



A Escola Técnica (Etec) “Pedro Ferreira Alves” começou a adaptar sua grade curricular ao projeto de Indústria 4.0. Segundo previsão do diretor André Luiz dos Santos para a reportagem de A COMARCA, o ano de 2018 deve começar com os cursos técnicos reformulados, incluindo o ensino médio.



Para isso, os coordenadores de cursos estão se programando para visitar a Alemanha no segundo semestre do ano e conhecer um dos berços da chamada “Indústria do Futuro”. Isso estava previsto desde fevereiro passado, quando um protocolo de intenções foi assinado entre Etec, Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” e a Universidade Técnica de Ciências Aplicadas de Windau, do país europeu.



A mudança na grade de cursos da Etec de Mogi Mirim tem como principal ator o princípio da interdisciplinaridade. Isso significa uma integração maior entre os mais diferentes campos de conhecimento. Exemplo: alunos de Enfermagem e Mecânica estão trabalhando juntos em um projeto de um elevador que transporta pacientes diretamente para seus leitos.



“Hospitais de Campinas e São Paulo já estão trabalhando nessas questões há muito tempo”, ressaltou o coordenador do curso técnico de Enfermagem, Cherbeu Oliveira. Ou seja, os profissionais formados pela Etec de agora em diante estarão prontos para lidar com essa realidade no mercado de trabalho. “O aluno sai muito bem qualificado na sua área, mas com uma visão ampla”, completou o diretor André Luiz dos Santos.



Esse modelo, segundo revelaram os coordenadores, tende a evoluir e chegar o mais próximo possível do que é realizado na Alemanha. Lá, profissionais são formados em parceria com a indústria local. “Em alguns dias letivos, o aluno vai para a empresa ao invés de ir para a sala de aula”, explicou Santos. Esse é o objetivo do diretor: integrar a Etec ao diversificado parque industrial de Mogi Mirim e região.





Reportagem de A COMARCA conversou com coordenadores da Etec sobre a Indústria 4.0





As boas novas precisam chegar aos executivos e empresários locais. Por isso, a Etec “Pedro Ferreira Alves” está organizando para o próximo dia 12 de maio mais uma edição do seu habitual Café da Manhã com os Empresários. O tema será justamente “Revolução Digital e Profissões do Futuro”.Segundo o cronograma, o evento começa às 08 horas da manhã. Estão previstas explanações do diretor André Luiz dos Santos e dos executivos da empresa alemã Festo (parceira da escola na Indústria 4.0). Um café da manhã precede o tour que os empresários podem fazer para conhecer as instalações e os modernos laboratórios da Etec.