"Fatec de Portas Abertas" ocorre na sexta

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” realiza na próxima sexta-feira, 05, o tradicional evento Fatec de Portas Abertas. Os horários de visitação foram divididos em três turnos: pela manhã, das 08h30 às 11h; à tarde, das 13h30 às 16h; à noite 18h30 às 21h30.



Nesse dia, a Fatec Mogi Mirim abre suas portas com uma programação especial para que a comunidade conheça os cursos de graduação oferecidos pela unidade e o papel do tecnólogo, e também participe de palestras e visitas monitoradas às instalações da faculdade, como: salas de aula, laboratórios de ensino e pesquisa entre outros setores, além de conhecerem as empresas da região que estarão expondo seus equipamentos de última geração e alta tecnologia.



Para essa oitava edição do evento, a Fatec conseguiu a confirmação da participação de aproximadamente 60 empresas da região e possui uma expectativa de público em torno de dez mil pessoas, entre estudantes e demais interessados por ciência e tecnologia. “Para futuros candidatos ao vestibular deste ano, o Fatec Portas Abertas será de grande valia para a escolha de sua futura profissão”, destacou o diretor da unidade, André Giraldi.



Entre os destaques na programação, estão a entrega do novo laboratório da faculdade, inaugurado em parceria com a empresa Mitsubishi e adaptado ao projeto de Indústria 4.0, e o Ônibus do Sebrae, uma unidade móvel do posto para microempreendedores, que estará no estacionamento da Fatec.



Os estandes das empresas expositoras dispostos nos setores um (pátio do Administrativo), dois (área externa) e três (ginásio de esportes), totalizando aproximadamente mil metros quadrados. Nos laboratórios do bloco A e do bloco B serão apresentados, nesta oportunidade, os projetos de Pesquisa e Iniciação Científica realizados pelos alunos da Fatec.



A primeira edição do evento foi em 2010, ano em que foi inaugurado o campus da Fatec Mogi Mirim, com a exposição de oito empresas e um público estimado em aproximadamente três mil pessoas. Hoje, o evento tomou grandes proporções e o reconhecimento se deu através de uma lei municipal instituindo no calendário oficial do município o "Dia de Fatec de Portas Abertas", que deverá ser comemorado anualmente toda primeira sexta-feira de maio.





Grandes empresas da cidade e da região, como a Sabó, expõem suas tecnologias