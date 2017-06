Fernando Zeni é o novo presidente do Clube Mogiano

O domingo chuvoso de 21 de maio último não impediu que a movimentação no Clube Mogiano fosse intensa desde as primeiras horas da manhã, por conta do processo eleitoral que definiu a escolha da nova diretoria que atuará no triênio 2017-2020.



Ao final de um dia inteiro de mobilização das duas chapas, sagrou-se vencedora a Chapa 1, encabeçada por Antonio Fernando Zeni e Marcelo Paganini Gomes da Cunha. A chapa 1 teve contabilizados 810 votos, contra 259 para a Chapa 2, encabeçada por Ronaldo Tavares e Rogério Manera. Foram registrados ainda seis votos nulos e dois em branco.



Após a eleição, Fernando Zeni agradeceu em nome dos colegas de chapa aos votos recebidos e elogiou a conduta dos integrantes da chapa adversária. “Foi uma eleição transparente e limpa”, destacou. Declarou ainda que terminada a eleição “é preciso atuar de forma a atender aos pleitos de todo o quadro associativo”.



Durante todo o dia a movimentação dentro do clube lembrava uma campanha eleitoral convencional, com faixas, farto material publicitário e cabos eleitorais tentando convencer os associados a escolherem seus candidatos. A diretoria se reúne na segunda-feira, 29, para definir a data da posse da nova diretoria.