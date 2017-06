Mogi Mirim está na lanterna da Série C

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Mogi Mirim acabou derrotado pelo Botafogo por 2 a 0. O jogo foi disputado no Estádio “Santa Cruz”, em Ribeirão Preto, na noite do último sábado, 20. Com o resultado adverso, o Sapão da Mogiana manteve um ponto somado e está na lanterna do Grupo B.



O Mogi Mirim surpreendeu o Botafogo nos primeiros momentos de jogo e fez muita pressão no campo de ataque. Com apenas um minuto de bola rolando, Neneca foi obrigado a fazer boa defesa. Alguns segundos depois, a defesa desviou após cobrança de escanteio e a bola foi parar no travessão.



Após os sustos iniciais, o time de Ribeirão Preto conseguiu se organizar, adiantou a marcação e passou a ficar mais com a bola no pé. Mesmo assim, não se mostrou incisivo com o adversário e teve dificuldades para criar jogadas de mais perigo no campo de ataque. O Mogi diminuiu o ritmo e ficou acuado na defesa.



Mesmo sem mostrar muita criatividade, o Pantera se mostrou eficiente e não desperdiçou a melhor chance que teve na partida. Aos 32 minutos, a bola foi afastada pela defesa mogimirana após cobrança de escanteio, mas Thiesen interceptou de cabeça no meio do caminho e mandou para dentro da área. Lá estava Edno, livre para bater e abrir o placar.



No retorno para o segundo tempo, o Botafogo se fez mais presente no campo de ataque durante os primeiros minutos, mas a primeira boa chance foi do Mogi. Aos dez minutos, Ruster chutou forte, Neneca espalmou e Thiesen teve que recorrer ao chutão para afastar o perigo da área botafoguense.



Depois do susto, o Pantera respondeu rapidamente. Aos 14 minutos, Morais bateu travado e a bola sobrou para Gerley, que chutou forte demais e viu a bola passar por cima do gol. Aos 22, foi a vez de Caio Ruan dar um voleio e parar em boa defesa do goleiro Poti.



Aos 25, Gustavo fez Neneca voltar a trabalhar, mas logo o Botafogo já estava de volta ao campo de defesa adversário para fazer o segundo. Francis foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Aos 28 minutos, Edno cobrou e fechou o placar no Santa Cruz.



PRÓXIMO

O Mogi Mirim enfrenta o Tombense hoje, 27, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo será disputado no Estádio “Antônio Guimarães de Almeida”, em Tombos, às 15h30. O Sapão da Mogiana busca o primeiro resultado positivo na competição.



O time mogimiriano retornou ao Estádio “Vail Chaves”, em Mogi Mirim, e durante a semana realizou treinamentos intensos para corrigir as falhas sentidas e potencializar os pontos positivos.



Comissão técnica e jogadores do Mogi Mirim pregam muito respeito em relação ao Tombense – adversário deste sábado, mas todos estão cientes de que um resultado positivo será de grande importância para o clube.



“Sabemos da qualidade técnica do Tombense e da força de sua torcida. Mas precisamos vencer todas as adversidades para conquistar um bom resultado em Tombos. Confio e sei da qualidade de nossos atletas”, comenta o técnico do Mogi Mirim, Mário Júnior.



Nas duas primeiras rodadas da Série C do Brasileiro, o Tombense empatou com o Tupi, em 1 a 1, em Tombos, e acabou derrotado pelo São Bento, por 2 a 1, em Sorocaba. Ou seja, soma o mesmo número de pontos que o Mogi Mirim, o torna o confronto direto um “jogo de seis pontos”.



“Fizemos bons treinamento durante a semana e acredito que o grupo está focado e assimilou o que foi passado. Vamos em busca do resultado que precisamos: a vitória”, encerra Mário Júnior. (com informações do Portal Futebol Interior)