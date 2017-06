Criminosos fazem mãe e filha reféns durante assalto no Longatto

Uma mulher de 56 anos e sua filha de 36, foram rendidas e assaltadas por bandidos armados na manhã da sexta-feira, 2, no Jardim Longatto.



De acordo com os relatos das vítimas à Polícia Civil, elas foram surpreendidas pelos criminosos quando estavam saindo de casa para trabalhar. Dois armados estavam escondidos atrás de um muro, esperando as vítimas para dominá-las.



Elas foram obrigadas a entrar novamente na moradia, onde os assaltantes diziam terem recebido informações privilegiadas e exigiam para que fosse entregue o dinheiro que estariam com as mesmas. Ambas negaram a existência destes, sendo que a dupla que se comunicava via celular com um outro elemento, possível comparsa, revirou a moradia atrás de objetos de valores.



Foram roubados bolsas, documentos pessoais, cartões, joias, um aparelho de som 3x1 portátil, um aparelho celular, relógio de pulso, um televisor 32” e cerca de R$ 330,00 em dinheiro.



Os objetos foram colocados no veículo Ford Fiesta, das vítimas, que foi usado na fuga. Quando estavam registrando o crime na Polícia Civil, mãe e filha foram informadas que o carro havia sido localizado nas proximidades do Jardim Planalto.