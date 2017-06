Fatec celebra Jubileu de Estanho

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” completou na última terça-feira, 06, dez anos de existência e comemorou seu Jubileu de Estanho com uma cerimônia solene realizada no Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, em Mogi Mirim.



Na cerimônia, a mesa diretiva foi composta pelo Professor Dr. André Luis de Moura Giraldi, diretor da Fatec Mogi Mirim; Professora Dra. Haidée Siqueira Santos, diretora da Fatec Campinas, representando o Comitê Regional de Diretores e o Centro Paula Souza; Vinícius Marchesi, presidente do CREA São Paulo; Professora Flávia Rossi, secretária municipal de Educação, representando o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB); Marcos Antonio Dias dos Santos, secretário municipal de Cultura e Turismo, representando o deputado estadual José Antonio Barros Munhoz (PSDB).



Estiveram presentes prestigiando o evento alguns vereadores do município, representantes de várias instituições de Mogi Mirim e região como Diretoria Regional de Ensino, Baumer, Eaton, Marangoni, Cloroetil, Sicred, OAB, PUC-Campinas, CBPOL, CREA Mogi Guaçu, Etec Mogi Mirim, Fatecs de Itapira e Campinas, Polícia Militar, entre outras. Além de alunos, professores e funcionários da Fatec Mogi Mirim, que compareceram para prestigiar o evento.









Pelo Decreto no. 51.878, de 06 de junho de 2007, criou-se a Faculdade de Tecnologia de Mogi Mirim, como uma unidade de ensino Tecnológico do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, administração do governador José Serra (PSDB) e do prefeito Carlos Nelson.Os primeiros cursos em nível de ensino superior oferecidos pela Fatec Mogi Mirim foram os de Graduação de Tecnologia em Projetos Mecânicos, e Mecânica de Precisão. O primeiro dia de aula ocorreu em 10 de setembro de 2007, em salas de aula emprestadas pela Etec “Pedro Ferreira Alves”. Em julho de 2009, a Fatec de Mogi Mirim passou a ocupar instalações provisórias nas dependências da antiga Fundação Casa até a conclusão do atual campus, que se deu em 2010.No primeiro semestre de 2010, iniciou-se mais um curso de Graduação, o de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no período da noite e, no semestre seguinte foi ampliado também para o período da manhã. Com a faculdade em pleno funcionamento mais dois cursos de Graduação iniciaram sua implantação no segundo semestre de 2016: Mecatrônica Industrial, funcionando do 1º ao 4º semestres no período da tarde e o 5º e 6º semestres funcionarão no período da noite e Gestão Empresarial na modalidade Ensino à distância.Atualmente a Fatec Mogi Mirim conta com 1018 alunos, 17 funcionários e 56 professores, sendo 24% doutores, 50% mestres, 25% especialistas. Conta também com uma infraestrutura que consiste em 11 salas de aula; cinco laboratórios de informática; Laboratório de Instrumentação e Automação Industrial; Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos; Laboratório de Ensaio de Materiais; Laboratório de Química; Laboratório de Controle de Processos; Laboratório de Física; Laboratório de Eletrônica; Laboratório de Elétrica; Laboratório de Metrologia; Laboratório de Fabricação Mecânica; Biblioteca; Auditório; Secretaria Acadêmica; 2 salas de Coordenação de curso; Direção; Setor Administrativo; Cantina; Ginásio de Esportes; Campo de futebol; Amplo estacionamento; Outras dependências de utilidade diária.Hoje a Fatec Mogi Mirim chega ao seu quarto convênio internacional. Após a parceria com a norte-americana Joliet Junior College, e as alemãs Universidade de Rostock e Universidade Técnica de Wildau, a Universidade Politécnica da Catalunha chega para somar os projetos em desenvolvimento da instituição superior mogimiriana, beneficiando alunos e professores.