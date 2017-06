Grupo de dança embarca para Joinville

Por Flávio Magalhães



O grupo mogimiriano Duais Dance foi selecionado para participar do Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo nesse segmento. O evento ocorre no município catarinense entre os dias 18 e 29 de julho.



A seleção se deu após um processo seletivo que envolveu grupos de dança de diversas partes do mundo, que mandaram para a organização do festival seus vídeos de coreografias. Os mogimirianos devem fazer ao menos três apresentações nos chamados palcos abertos, sendo duas de estilo livre (misturando Jazz, Danças Urbanas e uma pitada de humor), além de um duo – apresentação em dupla – também de Danças Urbanas.



A data em que o Duais Dance deve subir ao palco ainda não foi definida, mas o grupo já está focado nas apresentações. “Estamos treinando muito, ensaiando todos os dias e trabalhando muito a questão do psicológico: por se tratar da maior competição de dança do mundo, só de pensar o coração já acelera”, comentou Igor Franco, bailarino e diretor do grupo.



Mantido com o apoio de patrocinadores e promovido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, o evento reúne mais de seis mil participantes diretos e atrai público superior a 200 mil pessoas numa média de 170 horas de espetáculos, o que inclusive lhe valeu a citação como o de Maior Festival Dança do Mundo no Guinness Book desde 2005.









O Festival de Dança de Joinville engloba a realização de cursos e oficinas com fins de aperfeiçoamento profissional, workshops gratuitos para os coreógrafos inscritos no evento, seminários de dança, projetos comunitários, palestras, debates, entre outras ações.O Duais Dance existe já há três anos e vem consolidando sua marca com coreografias de Jazz Dance e Danças Urbanas com uma boa dose de humor. Começando como uma dupla, o grupo chegou a quatro pessoas e recentemente convidou outras seis para integrar o grupo juvenil. “Preferimos dançar com menos pessoas para que seja algo mais detalhado e fácil de trabalhar”, explicou Igor.Em sua trajetória, o Duais Dance já coleciona mais de 30 troféus e diversas premiações. “Já nos apresentamos diversas vezes em competições, e em algumas bem grandes, mas nada se compara ao Festival de Joinville, e por sermos o primeiro grupo aqui da região a conseguir ser aprovado nessa seleção, a pressão se torna ainda maior em chegar lá e fazer bonito”, finaliza Igor.