Homem da “mala” de Michel Temer possui laços familiares em Itapira

Da Gazeta Itapirense



Apontado por nove entre dez analistas políticos como um “homem bomba” na atual crise política, o ex-assessor especial do presidente Michel Temer e ex-deputado federal Rodrigo Santos Rocha Loures (PMDB-PR), 50 anos, já visitou Itapira diversas vezes quando era criança.



Ele é neto da advogada e poetisa Lilia Pereira da Silva, atualmente radicada em São Paulo. A poetisa costumava trazer além de Rocha Loures, as irmãs dele, Larissa e Isabela, em suas vindas à terra natal. Na mocidade, depois de casada, a poetisa foi residir no Paraná, onde teve a filha Vera Lilia, mãe de Rocha Loures.



Até então pouco conhecido dos brasileiros, o nome de Rodrigo Santos Rocha Loures apareceu de forma bombástica no noticiário no dia 17 de maio, quando veio à tona a bombástica gravação da conversa com o presidente Michel Temer feita pelo empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS.





Pessoa de confiança e muito próxima a Michel Temer, Loures teve o nome citado em delação feita por Joesley e aparece em imagens recebendo uma mala de dinheiro com R$ 500 mil de um executivo do frigorífico. Além disso, ele teve diálogos com o presidente interceptados pela Polícia Federal. Primeiro suplente de deputado federal da bancada do PMDB do Paraná, assumiu o cargo depois que o colega Osmar Serraglio se tornou Ministro da Justiça, função da qual foi destituído por Temer no começo desta semana passada.Segundo as investigações, Loures teria sido indicado por Temer, para lidar com uma demanda da JBS no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Com a recusa de Osmar Serraglio em ocupar o Ministério da Transparência, retornando assim à sua cadeira parlamentar, Loures perdeu o foro especial e teve a prisão decreta no último sábado, 03. Ele foi transferido para o presídio da Papuda ao longo da semana.Analistas acreditam que Rocha Loures agora possa negociar uma deleção premiada que pode colocar ainda mais lenha na fogueira e fritar de vez o mandato de Michel Temer. Seu pai é o empresário de Rodrigo Costa da Rocha Loures, que foi professor na UFPR (Universidade Federal do Paraná) e fundador, no final da década de 1960 da empresa Nutrimental, dona da marca de barrinhas de cereais Nutry.