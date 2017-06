Mogi Mirim terá canal direto com Hospital do Câncer de Barretos

Por Flávio Magalhães



A cidade de Mogi Mirim terá um canal direto com o Hospital do Câncer de Barretos. Através de uma intermediação do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim (Sincomercio), os mogimirianos agora contam com mais uma opção caso precisem de atendimento de urgência nessa área de forma gratuita.



A possibilidade de parceria entre o município e o Hospital do Câncer nasceu das conversas entre o presidente do Sincomércio Mogi Mirim, José Antonio Scomparim, e o curador do hospital Roberto Arutim, que também exerce a função de presidente do Conselho do Comércio Varejista da FecomercioSP. Daí a proximidade.



Através do Sincomercio, Arutim conseguiu uma reunião com o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) para formalizar a parceria. A única contrapartida da Prefeitura será arcar com o transporte dos munícipes para a cidade de Barretos, quando as consultas e procedimentos forem agendados.



Para A COMARCA, Arutim explicou que coloca o Hospital de Barretos à disposição da cidade como uma “válvula de escape”, como já fez em outros municípios. “É para ajudar as pessoas já diagnosticadas que por acaso não conseguem encaixe em hospitais da região e precisam muito ser atendidas”, reforçou.



Scomparim comemorou a parceria. “O sindicato sempre teve uma preocupação social, e esse é o começo de um trabalho que eu acho que vai frutificar. Não vai solucionar, mas vai ajudar muito”, afirmou. Sincomercio e Prefeitura devem acertar detalhes como, por exemplo, a triagem de quem poderá ser encaminhado.



O Hospital de Barretos é o que mais atende casos de câncer pelo SUS no Brasil. Uma média de 4.100 atendimentos por dia, em 18 especialidades. O paciente de qualquer lugar do Brasil só precisa do relatório do médico para ser atendido no Hospital de Câncer de Barretos. No site tem todas as informações e o caminho para fazer o agendamento. O hospital recebe mais de 300 e-mails por dia.