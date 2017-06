Parque das Laranjeiras recebe melhorias e asfalto fresado

Desde a última quarta-feira, 31, algumas ruas do Parque das Laranjeiras, bairro da zona Leste de Mogi Mirim, estão passando por melhorias. A iniciativa da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços beneficia vias que estavam intransitáveis em decorrência das chuvas recentes.



De acordo com a secretária responsável pelo setor, Renata Furigo, as obras já estavam sendo planejadas no bairro e agora estão sendo concretizadas devido a disponibilidade do maquinário. Os equipamentos estão nivelando as ruas do Laranjeiras atingidas pela erosão e que estavam dificultando a vida dos moradores, conforme reportagem de A COMARCA relatou na semana passada.



Para atender a demanda no bairro, a previsão é que as atividades sejam realizadas por até duas semanas. “A máquina passa na rua, a fim de que ela possa ser nivelada aumentando até mesmo a largura da via, pois fica bem delimitado o espaço destinado ao trânsito de veículos sem o inconveniente de buracos ou percalços”, explicou Renata.





As mudanças mais sensíveis, porém, devem ser sentidas nas ruas que receberão uma camada de asfalto fresado. Esse material nada mais é do que um asfalto reciclado, no caso, descartado pela concessionária Renovias, mas que pode ser utilizado para amenizar a situação de deterioradas estradas de terra, como as do Parque das Laranjeiras.A doação do asfalto fresado se deu, segundo a Prefeitura, por intermédio da vereadora Sônia Módena (PP). Foram cedidos 200 metros cúbicos de pavimento reciclado, o que corresponde a aproximadamente 800 metros quadrados. “Uma pequena conquista minha, que não vai acabar com o problema, mas amenizar, em alguns pontos. Iniciativa essa, com total apoio da Renovias e do prefeito Carlos Nelson, que se colocou prontamente à disposição em fazer o que fosse necessário para receber a doação”, colocou a vereadora.“Antes de procurar a Renovias, visitei o Parque das Laranjeiras, ouvi as necessidades dos moradores, conheci os locais mais precários, além dos mais necessitados, por onde passam ambulâncias com muita frequência, trafegam ônibus, moram cadeirantes, os que dão acesso ao projeto Maguila. Depois disso, procurei a concessionária, com a finalidade de buscar ajuda, em benefício dessas pessoas. É óbvio que ainda não é o asfalto que tanto sonham e também não irá durar para sempre, mas receberá, neste momento, melhorias das quais necessitam com urgência e em algumas ruas consideradas prioritárias, por diferentes motivos”, pontuou Sônia.