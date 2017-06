Prefeitura assume terminal rodoviário

Desde domingo, 04, o terminal rodoviário de Mogi Mirim é administrado pela gestão municipal. No decorrer da semana passada, secretários e técnicos compareceram à rodoviária para analisar as demandas e procedimentos a serem adotados na transição diretiva.



A mudança de gerenciamento segue determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), órgão responsável pela análise de contas e contratos estaduais e municipais. A instituição deliberou que o município deve assumir a coordenação do terminal e rescindir o contrato com a empresa concessionária Socicam. Ambas negociaram e acataram a decisão.



Inicialmente, a Prefeitura manterá o funcionamento sem qualquer reformulação imediata. A intenção é que, no decorrer da nova administração, diversas melhorias possam ser implantadas, inclusive, há estudos para a instalação de postos de atendimento de instituições públicas como o Detran (Departamento Estadual de Trânsito).









“Como é um espaço público, podemos e devemos colocar benefícios à população. Aqui há um intenso fluxo de munícipes e isso irá favorecê-los”, declarou a representante da Prefeitura na rodoviária, Marta Mello. Cerca de oito funcionários integrarão a equipe responsável pela manutenção do terminal que funciona das 05h às 21h. “E a segurança será contínua”, afirmou.Os usuários do estacionamento continuarão a utilizá-lo normalmente. Os interessados a uma vaga deverão procurar a gerência, a fim de regulamentar o uso. A infraestrutura do local também oferece acessibilidade a idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.