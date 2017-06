Santa Cruz recontrata cobradores e greve é cancelada

Foi cancelada a paralisação das linhas de ônibus de Mogi Mirim, programada para amanhã pelo Sindicato dos Condutores de Mogi Guaçu e região. Isso porque a Santa Cruz Transportes se comprometeu a readmitir os cobradores demitidos recentemente pela empresa.



Conforme A COMARCA noticiou na tarde de hoje, o sindicato da categoria planejava iniciar a paralisação às 05 horas da manhã desta quinta-feira, 22, em resposta à Santa Cruz, que dispensou 11 cobradores em qualquer aviso ou negociação com a categoria.



A partir da ameaça de greve, as partes conversaram e ficou decidido que os cobradores serão escalados normalmente para o trabalho de amanhã, o que afasta definitivamente a possibilidade de paralisação das linhas. "Agora vamos trabalhar em outros pontos", afirmou o presidente do sindicato, Gessy Alves de Oliveira.



A Prefeitura, que concedeu o transporte público para a Santa Cruz há anos, acompanhou a situação e se colocou favorável a recontratação dos cobradores.





Linhas de ônibus devem funcionar normalmente nesta quinta-feira