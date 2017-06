Sindicato promete paralisar linhas de ônibus amanhã

Todas as linhas de ônibus de Mogi Mirim podem ser paralisadas a partir de amanhã, 22. Essa é a promessa do Sindicato dos Condutores de Mogi Guaçu e Região caso a empresa Santa Cruz Transportes, que opera os circulares na cidade, não recontrate os cobradores.





Segundo o presidente do sindicato, Gessy Alves de Oliveira, a demissão de ao menos 11 cobradores ocorreu sem nenhum tipo de diálogo com a categoria. Por isso os sindicalistas decidiram tomar uma atitude dura: paralisar todas as linhas de ônibus da cidade a partir das 05 horas desta quinta-feira, 22.





O sindicato se colocou à disposição da empresa até às 17 horas de hoje, 21. Caso não haja acordo, a paralisação será colocada em prática. "Não podemos permitir que a empresa faça demissões como essas", considerou Oliveira. Segundo informações extraoficiais, a Santa Cruz Transportes (hoje administrada pela empresa Fênix) está se mobilizando para contornar a situação até o final do dia.