Vitória sobre o Volta Redonda tira o Mogi da zona de rebaixamento

O Mogi Mirim respira na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no estádio “Vail Chaves”, o time de Marcelo Veiga venceu o Volta Redonda por 2 a 1 e deixou a zona de rebaixamento da competição, em partida realizada na tarde do último sábado, 25, pela sétima rodada da competição.



O Sapo precisou de 12 minutos para abrir o placar da partida. Depois de um início turbulento, com os dois times brigando pela posse de bola, ela acabou saindo pela linha de fundo. Anderson Rosa cobrou o escanteio em direção à pequena área e Diego apareceu no primeiro pau para surpreender. Mais rápido que a marcação, ele conseguiu o desvio certeiro para pegar o goleiro Andrey desprevenido para dar a vitória parcial ao time da casa.



Mas não por muito tempo. Aos 25 minutos, Dija Baiano recebeu livre de marcação, ajeitou o pé e arriscou contra a meta de Maringá, mas ela acabou explodindo no braço do zagueiro Emerson e o árbitro assinalou a penalidade máxima. O próprio Dija arrumou a bola na marca da cal, tomou distância e bateu, aos 27, sem nenhuma chance para o goleiro do Mogi. O empate do Volta Redonda ainda no primeiro tempo abriu novamente o jogo.



A temperatura do jogo subiu aos 11 minutos da segunda etapa, quando Rodrigo cruzou pela direita e Nunes cabeceou forte contra o goleiro Andrey Ventura, que evitou o segundo gol do Mogi Mirim. Em resposta, um minuto depois, Bruno Barra fez bela jogada individual para o Volta Redonda e arriscou uma bomba da intermediária. Por muito pouco ela não mudou o rumo da partida, mas acabou saindo pela linha de fundo, muito perto da trave.



Num momento de pressão, o Mogi Mirim conseguiu decretar a vitória dentro de casa aos 24 minutos de partida da etapa complementar. Numa cobrança de lateral direto para a grande área, a bola desviou no primeiro pau e acabou na cabeça de Edson, que tinha acabado de entrar na partida, fazendo sua estreia. Ele testou firme e afundou as redes do goleiro Andrey.



Desde que assumiu o Mogi Mirim, o treinador Marcelo Veiga coleciona duas vitórias – Tupi-MG e Volta Redonda-RJ - e uma derrota – Ypiranga-RS. Nas outras quatro partidas, o time do interior havia somado apenas um ponto e ocupava a lanterna do Grupo B. Com os seis pontos, a equipe de Veiga subiu para a oitava posição e deixou a zona de rebaixamento.



Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Mogi Mirim irá enfrentar o Macaé, hoje, às 15 horas, no estádio Moacyrzão, em Macaé, no Rio de Janeiro. (com informações do Portal Futebol Interior)