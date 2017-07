Alckmin libera R$ 12,5 milhões em recursos para Mogi Mirim

Foram anunciados nesta semana os resultados da audiência entre o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), intermediada pelo deputado Barros Munhoz (PSDB). Ao todo, serão R$ 12,5 milhões prometidos para a cidade por meio do Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista.



“Tendo em vista a ênfase que foi dada aos pedidos, tanto por mim quanto pelo Munhoz, o governador se comprometeu a nos dar um retorno”, explicou o prefeito Carlos Nelson, em entrevista para o jornal A COMARCA. “Vai nos ajudar a melhorar o nível de qualidade das vias públicas e a terminar algumas obras paralisadas. Até o final do ano vamos conseguir realizar boas obra com esse dinheiro”, comemorou.



Dos R$ 12,5 milhões, pelo menos R$ 2,8 milhões devem ser utilizados para recapeamento das ruas da cidade. O restante será dividido entre recuperação asfáltica (uma fase intermediária entre o recapeamento e uma obra nova), pavimentação e investimentos em infraestrutura urbana. “Posso usar boa parte desses recursos para terminar a creche do Nias”, especificou Carlos Nelson. Outros R$ 500 mil já estão carimbados para a compra de uma máquina motoniveladora para as estradas rurais.



“Fico extremamente feliz com as liberações desses recursos”, disse Barros Munhoz. Além da verba, a Prefeitura conseguirá a doação de pelo menos duas áreas. A do antigo Centro de Saúde, na Avenida Santo Antonio, cujo prédio deverá ser derrubado para a construção de uma área de lazer, e o terreno remanescente do antigo Aeroclube, na Santa Cruz, com cerca de 20 mil metros quadrados. “Eu imagino que aquela área seja a ideal para o futuro Paço Municipal”, avaliou Carlos Nelson. “Mas não sou eu que vou fazer”, adiantou.